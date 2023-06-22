Как информирует «НБН», руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк озвучила во время эфира телемарафона последствия атаки региона.

Так, по ее словам, в ночное время, третьего июня, в небе над Одесской областью были сбиты три вражеских БПЛА.

Она добавила, что кроме сбития трех «Шахедов» в Одесской области, были зафиксированы также и попадания. Среди людей, по ее словам, потерь нет. Также нет и критических попаданий.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке БПЛА на воинскую часть в Подмосковье.