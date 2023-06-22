В эфире «24 канала» Соболевский заявил, что прилет по Чонгарскому мосту – хорошая новость для Украины. Чиновник напомнил, что Антоновский мост также часто защитники накрывали огнем, чтобы остановить поставки для группировок ВС РФ, информирует «НБН».

По словам представителя Херсонского облсовета, отработка вражеской логистики говорит о возможном быстром изменении ситуации на левом берегу региона.

Соболевский объяснил, что, если мост станет непригодным для перевозок, россияне лишатся постоянного обеспечения, несмотря на определенные запасы боеприпасов на складах.

Также на фоне разговоров об активной фазе контрнаступления ВСУ удар по Чонгарскому мосту оказал сильный психологический эффект на россиян, которые боятся атак защитников.

Ранее стало известно, что оккупанты завозят тонны взрывчатки на территорию «Крымского титана». В ОК «Юг» спрогнозировали последствия подрыва химического завода.