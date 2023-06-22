Как пишет «НБН», об этом рассказал Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Согласно его словам, на Таврическом направлении продолжается активная работа ВСУ. Украинские защитники продвигаются вперед, имея успех на определенных участках.

Он отметил, что на протяжении последних двадцати четырех часов подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления выполнили 1212 огневых задач. За это же время вражеские силы понесли потери в количестве более трех рот. Была уничтожена двадцать одна единица военной техники России.

Напомним, ранее мы уже писали об успехе ВСУ на Таврическом направлении.