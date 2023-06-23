Как информирует «НБН», этому свидетельствуют видео, опубликованные различными ТГ-каналами, а также сообщение самого главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Согласно опубликованным пригожинскими ресурсами видео, после сегодняшних высказываний Евгения Пригожина российская армия нанесла ракетный удар. На кадрах можно увидеть, что в результате происшествия частная военная кампания потеряла не мало людей.

Напомним, ранее российские источники озвучили количество погибших наемников ЧВК «Вагнер» в Украине.