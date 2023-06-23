В интервью изданию «РБК-Украина» замглавы ГУР МОУ рассказал, что в ближайшие два-три месяца будут проходить активные бои наступательного и оборонительного характера, информирует «НБН».

По словам генерала, ВСУ продолжают реализовать стратегическую цель Украины – деоккупацию всех территорий страны. В то же время путинские оккупационные силы будут пытаться реализовать задачи Кремля, чтобы он мог заявить об окончании так называемой «СВО» или о ее продолжении.

Представитель разведки отметил, что к середине лета можно будет оценить возможности врага, в частности сможет ли он выполнить план по перегруппировке, модернизации, формированию новых частей и реформированию.

Ранее спикер ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал удары по Чонгарским мостам.