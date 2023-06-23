В интервью изданию «РБК-Украина» генерал сообщил, что страна-агрессор нарастила выпуск ракет типа «Калибр» примерно в три-четыре раза. Оккупанты начали производить такое вооружение больше, чем до полномасштабного вторжения, информирует «НБН».

По словам заместителя главы ГУР МОУ, путинские войска использовали большое количество ракет из своего арсенала с октября по январь. Тогда командование ВС РФ осознало, что у них критическая граница запасов. Уже в марте-апреле оккупанты стали меньше применять такое вооружение.

Тогда россияне начали возобновлять производство большинства позиций, накопили резервы, а также усовершенствовали тактику использования ракет и БПЛА. Все оружие, которое выпускается, сразу идет на фронт к оккупантам для боевого применения.

Также Скибицкий рассказал, когда ожидать возобновления атак армии Путина на нашу энергетическую систему.