В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» высказалась о ночной атаке крылатыми ракетами Х-101, Х-555 и иранскими дронами камикадзе ВС РФ на Украину, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, россияне ищут то, что добавит им вдохновения и результативности, однако пока их попытки тщетны. Сегодня они наносили удары с разных направлений, применяли авиацию, обходили системы ПВО, в частности в южных регионах.

Кроме того, враг в очередной раз использовал временно захваченную территорию Херсонской области, чтобы проводить ракеты максимально длинными путем, чтобы сделать их недостижимыми и незамеченными. Однако усилия оккупантов не увенчались успехом, и противовоздушная оборона все равно сбила все цели.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали о работе ПВО во время ночной атаки ВС РФ.