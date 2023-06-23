Американские аналитики в отчете пишут, что Шойгу для продолжения так называемой «СВО» намерен провести реструктуризацию армии Путина. В частности, он планирует создать новый армейский корпус и укрепить ключевые подразделения Западного военного округа, информирует «НБН».

В ISW считают, что оборонное ведомство страны-агрессора вряд ли полностью формализует «добровольческие формирования» к началу июля. Шойгу утверждал, что в РФ набрали 114 000 граждан для контрактной службы и 52 000 добровольцев. Министр заявил, что якобы ежедневно 1336 россиян подписывают договор с Минобороны, что дает возможность каждые сутки формировать полк.

По словам экспертов, слова соратника Путина не стоит воспринимать буквально, поскольку в полках ВС РФ обычно насчитывается более 2000 бойцов. Шойгу утверждал, что «нет необходимости» отправлять добровольцев на фронт, однако приглашение жителей Дальнего Востока присоединиться к 25-й армии говорит об обратном.

Кроме того, дополнительные силы для укомплектования формирований армии России министр намерен получить за счет подписания контрактов с добровольцами до 1 июля. При этом предыдущая попытка Минобороны создать 3-й армейский добровольческий корпус летом прошлого года провалилась.

Ранее в ISW рассказали о попытках Шойгу избежать паники в информпространстве РФ из-за украинского контрнаступления.