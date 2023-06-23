В своем Telegram-канале министр сообщил, что специалисты готовы к разным сценариям развития событий на Запорожской АЭС. По словам Клименко, радиационный фон внимательно отслеживается, техника готова, а также развернуты штабы на случай чрезвычайной ситуации, информирует «НБН».

Глава МВД призвал украинцев сохранять спокойствие на фоне сообщений об угрозе аварии на ЗАЭС. Чиновник напомнил гражданам основные правила, которые в таком случае нужно выполнить: не выходить на улицу, в помещении закрыть окна и вентиляцию, внимательно следить за заявлениями местной власти, полиции и ГСЧС.

Ранее в Офисе президента Украины высказались о вероятности теракта на Запорожской атомной электростанции. В ведомстве объяснили, от чего будет зависеть решение оккупантов совершить преступление.