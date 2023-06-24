Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Gulagu.net«

По данным источника становится известно, что между войсками частной военной компании «Вагнер», а также Росгвардией произошли боевые столкновения на трассе Ростов-Москва. В ходе данного происшествия войска ЧВК «Вагнер» фактически разбили подразделения Росгвардии и те были вынуждены убегать. Также известно, что во время побега они оставили несколько БТРов и бросили оружие, а колонна «вагнеровцев» в свою очередь продолжила движение в сторону Москвы.

Также в телеграм-канале написали о том, что главарь ЧВК «Вагнер» якобы все это время лгал о нехватке снарядов, а в то же время экономил их для того, чтобы начать гражданскую войну в России.

К слову, российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что они будут противостоять бойцам ЧВК «Вагнер», а также призвал народ к объединению.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин обратился к своему народу.