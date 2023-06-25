Как информирует «НБН», данные о потерях РФ на фронте в Украине озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, согласно озвученной информации, на протяжении минувших суток бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще 720 захватчиков. Также Россия потеряла за сутки 6 танков, 2 ББМ, 19 единиц артиллерийских систем, 5 единиц реактивных систем залпового огня, две единицы ПВО, 12 БПЛА, 41 крылатую ракету, 4 единицы спецтехники и четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях РФ на фронте в Украине.