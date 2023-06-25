Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление представителей ISW.

По их данным становится известно, что восстание Евгения Пригожина против российского президента Владимира Путина продемонстрировало слабость диктатора, а также отсутствие боеспособности части подразделений российской армии. По их данным, бунт «вагнеров» показал, что диктатор Владимир Путин вовсе не может оказывать свое влияние на общество, а также контролировать ряд силовых структур.

Помимо этого там считают, что договоренности, которые были достигнуты между главой ЧВК «Вагнер» и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко не являются долгосрочным, ну а то, что сделал Пригожин со своими бойцами создало серьезные трудности для Минобороны и Кремля.

«Образ Путина, который появляется на национальном телевидении с призывом к прекращению вооруженного восстания и предупреждает о повторении революции 1917 года, а затем требует посредничества от иностранного лидера для решения восстания, будет иметь длительное влияние», — заявили в Институте изучения войны.

Ранее белорусский полк Калиновского записал обращение к народу.