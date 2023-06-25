Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «The Washington Post«.

Так, по данным американских источников становится известно, что представители американской разведки несколько раз получали сигналы о том, что внутри России может произойти мятеж, при этом, как говорится в источнике, подобные сообщения поступали еще в середине июня. Однако, точных сроков, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным может совершить восстание не было.

Также примечательно, что другой американский источник заявил о том, что в Соединенных Штатах знали о планах Евгения Пригожина еще за два дня до начала мятежа. В то же время там пишут, что представители властей США не стали предупреждать об этом, так как не хотели, чтобы российский президент Владимир Путин смог избежать раскола.

Напомним, ранее в ISW рассказали, как восстание повлияло на Путина и его армию.