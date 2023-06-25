Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Так, согласно обновленным данным становится известно, что спасатели, которые проводили операции на месте происшествия нашли еще два тела погибших. Таким образом становится ясно, что из-за атаки оккупантов на столицу Украины всего погибло 5 человек. Также присутствует достаточно большое количество раненных.

«Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме» — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

К слову, в ту ночь россияне запустили большое количество крылатых ракет по территории Украины, в том числе и по Киеву. Большинство из них были сбиты, но все же обломки одной из них упали на многоэтажный дом в Киеве.

Напомним, ранее мы писали о атаке российских оккупантов на Киев.