Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российский телеграм-канал «База«.

Так, с источника становится известно, что в сторону Москвы через Воронежскую область 24 июня двигалось более тысячи единиц техники бойцов частной военной компании «Вагнер». Известно, что первая колонна, которая зашла на территорию Воронежской области была численностью 350 единиц техники. Также позже туда зашли еще три колонны, которые были немного меньше чем предыдущая.

«По данным паблика, первая колонна, насчитывающая около 350 единиц техники, пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня. В колонне было 9 танков, 4 «Тигра», установка «Град», пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Именно эта колонна позже снесла заслон из грузовой и строительной техники на 590 километре М-4 «Дон» — говорится в заявлении телеграм-канала.

Напомним, ранее мы писали о том, как мятеж повлиял на Путина.