В интервью Fox News руководитель оборонного ведомства заявил, что масштабная военная операция Украины еще не началась. По словам Резникова, Украина осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности защитников, информирует «НБН».

По словам главы Минобороны, сейчас идет подготовка наших военных к контратакам, так как путинские солдаты построили «сильные оборонительные линии». Чиновник отметил, что ожидания от наступления украинских войск были завышены.

Министр подчеркнул, что этот год для Украины будет переломным, он убежден, что наша страна одержит победу в войне с РФ. При этом командование ВСУ старается сохранить жизни защитников, в отличие от руководства оккупантов, которое бросает захватчиков для достижения своих целей в «мясорубку».

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о контрнаступлении ВСУ, рассказав, чего не хватает Украине для полного успеха масштабной операции.