В эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра объяснила, что под ударом российских оккупантов находятся те украинские регионы, которые, по мнению россиян, являются хабом резерва ВСУ, информирует «НБН».

По словам спикера оперативного командования «Юг», именно поэтому оккупанты уделяют большое внимание Днепропетровщине, которая граничит с Запорожской областью, где идут боевые действия, Николаевщине и Одесчине, так как они являются поставщиками ресурсов для фронта в Херсонской области.

Ранее Гуменюк рассказала, как армия Путина пытается провести ракеты через временно оккупированные территории Юга Украины, чтобы сделать их незамеченными и недостижимыми для ПВО.