Эксперты ISW в своем отчете пишут, что несмотря на события в Российской Федерации, связанные с «бунтом» «повара Путина», боевые действия на фронте в Украине в этот период продолжались в обычном режиме, информирует «НБН».

В Институте изучения войны предполагают, что попытка «мятежа» наемников частной военной компании «Вагнер», скорее всего, не повлияла на способность путинских оккупационных сил в Украине проводить операции тактического уровня.

В отчете американских аналитиков сказано, что некоторые источники РФ использовали «восстание» армии Пригожина как предлог для оправдания будущих провалов российских войск на фронте в Украине и любые продвижения ВСУ на востоке и юге страны.

Напомним, что сегодня, 26 июня, в России впервые показали главу Минобороны Сергея Шойгу, который «исчез» с началом «бунта» Пригожина в стране.