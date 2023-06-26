Как пишет «НБН» со ссылкой «Европейскую правду», силы обороны Украинского государства, согласно разведывательному обзору Минобороны Британии о войне в Украине за двадцать шестое июня, продвигаются с севера и юга под Бахмутом. Более того, согласно данным британской разведки, маловероятно, что Россия имеет существенные резервы для того, чтобы переломить ситуацию.

Сообщается, что ВСУ под Бахмутом достигли продвижения с южного и северного флангов в рамках операции, в которой принимают участие многие бригады.

В обзоре отмечается, что по настоящее время мало свидетельств того, что Российская Федерация имеет какие-либо значительные резервы сухопутных сил, которые можно было бы применить для подкрепления на фоне множества угроз.

Помимо прочего, разведка Британии добавила, что войска Украины достигают тактического прогресса на главных направлениях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия Путина потеряла за последние сутки в Украине почти тысячу человек.