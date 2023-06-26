В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил заявил, что в начале месяца наши войска потеряли на фронте один самолет, а не 20, как утверждают в Российской Федерации, информирует «НБН».

Как отметил Игнат, в сводках Министерства обороны страны-агрессора путинские оккупационные силы сбивают ежемесячно по 20, «а то и больше», самолетов армии Украины.

По словам полковника, у россиян «горит», поскольку наша военная авиация успешно выполняет свою боевую работу. Захватчики за последние две недели не раз пытались атаковать аэродромы в Кропивницком, Днепре, Староконстантинове.

Спикер Воздушных сил добавил, что авиацию рассредоточили, зная о намерениях ВС РФ уничтожить наши боевые самолеты.

Напомним, спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк, комментируя последние обстрелы нашей страны российскими войсками, объяснила, по какому принципу враг выбирает регионы Украины для атаки.