В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» рассказала, как «восстание» «вагнеровцев» отразилось на фронте, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, во время наступления армии Пригожина на Москву защитники воспользовались ситуацией на Юге Украины. Также ВСУ усилили разъяснительную работу среди захватчиков, дав им понять, что их место в РФ.

Руководитель пресс-центра отметила, что «мятеж» Пригожина существенно отразился на понимании «второй армии мира». Оккупанты задумались над возвращением домой, где нужно наводить порядок.

Также путинские солдаты осознали, что они почти брошены, из-за чего у них усилилось дезертирство, снижение морально-психологического духа и паника.

Напомним, российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал, почему главарь «вагнеровцев» быстро свернул их «марш справедливости» в РФ.