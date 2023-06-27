Сенаторы США от обеих партий выступили за передачу Украине одной батареи системы противоракетной обороны израильского производства. Полковник отметил, что непонятно, как эту инициативу можно реализовать.

Спикер Воздушных сил объяснил, что «Железный купол» — одна цельная система и если ее передавать нашей стране, то только весь комплекс сразу, информирует «НБН» со ссылкой на LIGA.net.

Военный пошутил, предложив Америке отправить Украине новейший комплекс противовоздушной обороны «Праща Давида», который также называют «Волшебная палочка». Он выразил сомнение в том, что наша страна когда-либо получит израильские системы противовоздушной или противоракетной обороны.

Ранее Игнат сообщал, что систем ПВО для защиты всех украинских регионов не хватает, указав на технику, которая могла бы усилить оборону страны.