Как информирует «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ, потери России в войне против Украины на утро, двадцать восьмого июня, достигли 930 захватчиков. Помимо того, за последние сутки в Украине были уничтожены 13 ББМ и шесть артиллерийских систем.

Так, согласно обнародованной Генеральным штабом информации, ВСУ уничтожили за последние сутки в Украине 930 оккупантов, тринадцать ББМ, шесть артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО, 7 БПЛА, а также две единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Запорожской области войска РФ уничтожили свой грузовик с личным составом.