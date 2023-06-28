В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что российские захватчики усилили боевую работу на Николаевщине возле Кинбурнской косы, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, ситуация в этом районе стабильно напряженная, поскольку россияне заминировали периметры населенных пунктов. В результате местные жители не могут покинуть свои дома, став «живым щитом» для путинских солдат.

Глава пресс-центра отмечает, что ВС РФ активизировали нанесения ударов на этом направлении, чтобы переключить внимание защитников на эту зону фронта. Также оккупанты добиваются того, чтобы Николаевская область не вошла в «зерновую сделку».

Ранее в ОК «Юг» рассказали, как изменилась ситуация на фронте после «марша справедливости» армии олигарха Евгения Пригожина в России.