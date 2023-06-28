Как информирует «НБН», в Воздушных силах Вооруженных сил Украины отчитались о работе противовоздушной обороны.

Так, отмечается, что для очередной атаки по территории Украины войска Путина применили ударные дроны типа «Шахед». Силы и средства противовоздушной обороны сбили шесть дронов-камикадзе врага.

При этом военные уточнили, что враг атаковал беспилотниками типа «Шахед» юго-восточное направление Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Краматорске, в результате чего погибли мирные граждане.