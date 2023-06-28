Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Залужный прокомментировал переговоры с руководителем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По словам главнокомандующего ВСУ, наши защитники перехватили стратегическую инициативу на фронте и продвигаются вперед. Наступательные действия ВСУ продолжаются.

Несмотря на мощное сопротивление со стороны противника, он несет огромные потери на поле боя.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Залужный посетил пункты управления группировок ВСУ, которые выполняют задания в «горячих точках» на фронте.