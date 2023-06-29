Как информирует «НБН», в материале Wall Street Journal говорится, что США приближаются к согласованию решения относительно передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Американские и европейские источники издания говорят о том, что Штаты близки к тому, чтобы украинские военнослужащие получили это вооружение.

Также в сообщении отмечается, что ускорение данного решения связано с тем, что на территории России началась внутренняя борьба военного руководства страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Конгресс США обратился к Байдену с просьбой предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS.