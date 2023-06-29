Издание The Economist утверждает, что олигарх, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин своим «маршем справедливости» в РФ изменил будущее своих наемников, которые ранее играли роль «пушечного мяса» под Бахмутом, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в конце мая боевики ЧВК вышли из украинского города, командование ВС РФ отправило на их позиции кадровых военных армии Путина.

После «бунта» олигарха часть «вагнеровцев» должна вернуться во временно захваченные регионы Украины, влившись в войска страны-агрессора. Однако около 2500-5000 наемников, которые сыграли определенную роль в «восстании», могут вместе с Пригожиным уехать в Беларусь.

Высокопоставленный чиновник из украинского правительства рассказал изданию, что Россия может использовать армию «повара Путина» для диверсий против Украины.

Источник из военной разведки считает маловероятным новое вторжение оккупантов с севера, однако «вагнеровцы» могут устроить провокацию, чтобы командование ВСУ перебросило часть защитников в этот регион.

Напомним, в ISW объяснили, какую выгоду может извлечь Лукашенко от присутствия боевиков ЧВК в Беларуси.