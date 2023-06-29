Как информирует «НБН», об этом заявление сделал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в ТГ-канале.

Согласно его словам, начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты региона.

По данным чиновника, на время проведения спецучений возможны временные ограничения движений на определенных участках.

При этом Малашко обратился с просьбой к гражданам сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

В областной военной администрации уточнили, что целью специальных учений является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ранее мы уже писали о ночных взрывах в Запорожье.