Один из захватчиков рассказывает, что изначально их было 150 бойцов в роте, однако видеообращение записывают уже «остатки пацанов» после ожесточенных боев с украинскими войсками, информирует «НБН».

По словам путинского солдата, им на передовую не привозили воду, продукты и боекомплекты. Кроме того, россияне не забирали с поля боя раненых, «двухсотые» до сих пор там гниют.

Оккупант жалуется, что им давали ужасные приказы, которые не стоило выполнять. По мнению «освободителей», их просто «обнуляют» на фронте, поэтому они отказываются идти в бой и сдаются российской военной полиции.

Как сообщалось, украинская разведка перехватила разговор оккупанта с женой. Россиянка рассказала об ужасающих темпах мобилизации на родине из-за огромных потерь путинской армии.