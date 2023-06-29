В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил рассказал, что Украина получает информацию от западных союзников о взлете вражеских самолетов с дальних аэродромов. Используя эту авиацию оккупанты обстреливают нашу страну ракетами, информирует «НБН».

По словам Игната, партнеры Киева на Западе передают военным очень полезные данные, которые используются для обороны государства. Также круглосуточно отслеживают активность самолетов РФ в стране и за ее пределами «глаза» Воздушных сил ВСУ – Радиотехнические войска.

Как сообщалось, американские сенаторы призвали отправить Украине одну из батарей израильского комплекса ПРО «Железный купол». Игнат с юмором отреагировал на инициативу законодателей США.