Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Телеграм.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны на территории Запорожья вели борьбу с вражескими воздушными целями. Местное население, а также жителей региона призвали оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

Согласно информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, группа дронов-камикадзе летела на Запорожье со стороны Приморско-Ахтарска, что в Российской Федерации.

Напомним, ранее вчера мы уже сообщали о взрывах в Запорожье.