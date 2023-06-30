NBC News, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников, сообщил, что Америка склоняется к передаче Украине кассетных снарядов. О предоставлении таких боеприпасов США могут объявить уже в начале следующего месяца, информирует «НБН».

Другой источник рассказал журналистам, что Вашингтон рассматривает возможность поставок для ВСУ боеголовок класса «земля-земля» — усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения DPICM, не обозначив сроки принятия соответствующего решения.

Ранее в Министерстве обороны США обозначили сроки появления «крылатых» бомб GLSDB в Украине.