В интервью американскому изданию The Washington Post военачальник сообщил, что «мятеж» «вагнеровцев» во главе с олигархом Евгением Пригожиным не изменил ситуацию на поле боя. Во время «бунта» защита оккупантов на фронте не ослабла, информирует «НБН».

Комментируя мнение о том, что «марш справедливости» ЧВК в России дал благоприятный толчок для украинского контрнаступления, Залужный напомнил, что армия Пригожина покинула фронт месяц назад и после этого заметных изменений там не было.

Говоря о присутствии «вагнеровцев» на территории Беларуси, военачальник отметил, что в такой ситуации придется рассматривать дополнительную угрозу северной границе нашей страны.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил, что защитники перехватили стратегическую инициативу на фронте.