В эфире «24 канала» Гуменюк рассказала, что ВС РФ используют перерыв, чтобы накопить потенциал для новой ракетной атаки на Украину, информирует «НБН».

По ее словам, активность беспилотников оккупантов свидетельствует о поиске захватчиками новых целей. Россияне изучают изменение обстановки как ф прифронтовых зонах, так и в тыловых регионах, которые, по их мнению, являются хабами для подготовки ВСУ к контрнаступлению.

Спикер оперативного командования «Юг» считает вероятным применение во время обстрелов крылатых ракет «Калибр», учитывая, что враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, которого двумя днями ранее в море не было.

Ранее Гуменюк, комментируя прилеты по мостам в Чонгаре, анонсировала новую «бавовну» для оккупантов.