Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на ОК «Юг

Так, со слов Натальи Гуменюк становится известно, что на Юге Украины бойцы Вооруженных сил продолжают оказывать очень серьезное давление на российских оккупантов, поэтому она не исключает, что россияне могут совершить очередной «жест доброй воли», то есть, попросту трусливо убежать с украинских территорий.

«Каждый такой «жест доброй воли», который россияне демонстрировали уже неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, поэтому следует ожидать «жестов доброй воли». Если не дождемся, то догоним» — заявила представительница ОК «Юг».

Примечательно, что за все время российско-украинской войны оккупанты уже неоднократно совершали подобные отступления и называли все это «жестом доброй воли».

Также отметим, что ранее оккупанты начали покидать АЭС.