Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерия Шершня.

По словам Шершня становится известно, что российские оккупационные войска активно продолжают штурмовать украинские позиции на восточных направлениях. Самым горячим направлением, по данным Валерия Шершня является Марьинка. Там враг ежедневно совершает большое количество обстрелов и пытается взять город фактически любой ценой. Только за последние сутки между бойцами Вооруженных сил Украины и оккупантами произошло 15 боевых столкновений. Защитники продолжают держать позиции.

«Враг продолжает штурмовать Марьинское направление нашей обороны. Тут горячее всего. За минувшие сутки произошло 15 боестолкновений, более всего приходится именно на город Марьинка» — прямая речь Шершня.

Кроме того, похожая ситуациях и в Авдеевке, враг также пытается взять город любой ценой и закрепиться в нем, но пока что все безуспешно.

Отметим, ранее Залужный рассказал, что его бесит в сообщениях о контрнаступлении.