Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Так, по сообщениям Андрющенко, а также партизан из Мариупольского Сопротивления становится известно, что 30 июня российские оккупанты перемещали собственные системы противовоздушной обороны из Мариуполя в Бердянск.

«Перемещение систем ПВО (с-300) из Мариуполя в направление Бердянска стало системным. После нескольких дней обстрелов в направление Запорожья их возвращают в Мариуполь на обслуживание на одном из заводов. Затем – снова на Бердянск», — заявляет советник мэра Мариуполя Андрющенко.

К слову, подобные действия российские оккупанты совершают достаточно часто.

Напомним, ранее мы писали о бунте Пригожина.