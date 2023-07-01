Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ISW.

В источнике говорится о том, что российские оккупанты, численностью 70 человек не смогли вытеснить бойцов Вооруженных сил Украины с их укреплений, которые размещены под восточным пролетом Антоновского моста.

«Милблогеры жалуются, что российское военное командование слепо приказало российским войскам отвоевать территорию под пролетом Антоновского моста на восточном берегу, что привело к значительным потерям среди российского личного состава и бронетехники из-за обстрелов со стороны украинской артиллерии и дистанционно установленных мин». — говорят в ISW.

Также известно, что 30 июня российские оккупационные войска нанесли удар «Искандером» по Антоновскому мосту. Официальных данных о масштабах повреждений нет, но некоторые российские блогеры говорят о том, что в ходе этого якобы была разрушена значительная часть моста и там оккупанты уже «проводят зачистки».

Напомним, ранее Зеленский заявил о успехах ВСУ на всех линиях фронта.