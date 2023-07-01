Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Зеленского изданию «El Mundo«.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью рассказал о том, что российские оккупанты могут совершить подрыв АЭС в Энергодаре уже после того, как передадут ее под контроль Украины. Президент считает, что в планах РФ точно присутствует такая идея, так как это, по словам Зеленского, может поспособствовать замораживанию конфликта.

«Когда мы получим станцию, МАГАТЭ должно все четко и подробно проверять, ну и предупредить Россию, что мы знаем о ваших вероятных планах, и они опасны для мира» — заявил президент Украины.

Также он сообщает, что Российская Федерация хочет сделать выброс на Запорожской атомной электростанции для того, чтобы заморозить войну на некоторое время. После этого оккупанты с новыми силами могут вернуться в Украину.

Стоит напомнить, ранее мы писали о том, что оккупанты покидают ЗАЭС.