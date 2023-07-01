Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На опубликованном видео четко видно, как бойцы Вооруженных сил Украины мощными ударами из реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожают самоходные гаубицы российских оккупантов «Мста-С». В источнике также сообщается, что скорее всего с помощью этих гаубиц российские оккупанты вскоре планировали обстрелять позиции украинских защитников, но для них это закончилось безуспешно. Благодаря высокоточным ударам из РСЗО HIMARS техника оккупантов превратилась в металлолом.

К слову, данная видеозапись была опубликована на странице Генерального штаба Вооружённых сил Украины в Фейсбук.

Стоит отметить, что украинские защитники ежедневно уничтожают большое количество техники российских оккупантов.

Ранее мы писали о том, что россияне начали уничтожать “вагнеровцев”.