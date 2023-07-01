Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Так, с источников становится известно, что начиная с 25 июня россияне начали массово ликвидировать наемников частной военной компании «Вагнер», которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Примечательно, что из наемников ЧВК «Вагнер» создают отдельные штурмовые подразделения, которые потом отправляют штурмовать позиции украинских военных. В таком случае «вагнеровцы» попадают под массированные обстрелы украинских бойцов и терпят неудачи. Но, даже в том случае, если украинцы не уничтожают «вагнеров», то это делают сами военные российской армии, накрывая их из артиллерии.

Таким образом, за несколько таких подходов гибнет достаточно большое количество «вагнеровцев».

Следует напомнить, ранее Залужный прокомментировал провальный бунт Пригожина.