Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Энергоатом«.

Так, представители Энергоатома заявили о том, что в случае, если армия Российской Федерации совершит теракт на Запорожской атомной электростанции, то в серьезной опасности из-за радиации могут оказаться четыре области. В компании не стали конкретно перечислять области, но упомянули глав военных администраций, которые приняли участие в обсуждении. Среди них оказались главы Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областных военных администраций. Именно там, по сведениями Энергоатома может быть самая большая угроза.

Также примечательно, что опасные зоны могут меняться, так как из-за ветра ядовитое облако выбросов может изменять свое направление.

Примечательно, что в последнее время оккупанты активно «раздувают» слухи о том, что Запорожская АЭС может быть взорвана.

Отметим, ранее в ISW рассказали, готовятся ли оккупанты к подрыву ЗАЭС.