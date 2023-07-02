Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Сумскую ОВА.

Так, известно, что ряд громад на территории Сумщины оказались под обстрелами оккупантов. Сюда стоит включить: Краснопольскую, Великописаревскую, Белопольскую, Юнаковскую, Хотинскую, Глуховскую и еще несколько громад. Примечательно, что взрывы были зафиксированы фактически везде. Вражеские оккупационные войска РФ наносили удары в основном из артиллерии, а также из минометов.

«По Миропольской громаде враг бил из минометов, 13 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждено частное домохозяйство и трактор.

В Краснопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 8 взрывов, и минометный обстрел — 11 взрывов.

Глуховская громада: был минометный обстрел, 8 взрывов» — говорится в отчете Сумской ОВА.

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