Об этом пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Петренко+Сводки«.

Так, если верить данным автора телеграм-канал, то становится известно, что воины Вооруженных сил Украины смогли продвинуться в районе населенного пункта Луговское. Там защитники выбили российских оккупантов с позиций и заняли их сами.

Также примечательно, что автор телеграм-канала упомянул и о ситуации в северной части села Новопокровка. Там, по данным автора российские оккупанты вновь восстановили контроль над частью позиций в серой зоне.

Примечательно, что украинские защитники также ведут наступательные действия и на других направлениях, но официальные данные от представителей Министерства обороны Украины или же Генерального штаба ВСУ отсутствуют.

Ранее мы писали о том, что оккупанты могут вывести войска с южного направления.