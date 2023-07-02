Как информирует «НБН», в материале «Суспільне», и «Запоріжжя.Інфо» говорится, что вечером в городе Запорожье можно было услышать взрыв. Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации боеприпаса в пляжной зоне.

Взрыв можно было услышать сразу в нескольких районах города. Воздушной тревоги на момент происшествия объявлено не было.

В свою очередь городское издание «Запоріжжя.Інфо» написало, что в пляжной зоне взорвался какой-то предмет. По всей видимости, взорвалась старая мина или какой-то другой боеприпас.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной атаке БПЛА «Шахед» по городу Запорожье.