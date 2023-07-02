Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Зеленского в телеграм.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Одессе. Известно, что в ходе своего визита глава государства встретился с командующим Военно-Морскими силами Украины Алексеем Неижпапой. В ходе встречи Неижпапа отчитался об оперативной обстановке в Черном море. Кроме того, командующий ВМС и Верховный Главнокомандующий обсудили перспективы развития морских дронов, а также перспективы развития производства ракет.

Также Зеленский дал несколько комментариев касательно ситуации в Черном море.

«Многие в России думали, что Черное море — это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-Морские силы якобы не выдержат ударов России» — сказал украинский президент.

Кроме того, президент Зеленский поздравил украинских моряков с профессиональным праздником.

Напомним, ранее Зеленский заявлял об успехах на всех линиях фронта.