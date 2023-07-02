Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Череватого в эфире национального телемарафона.

Со слов Сергея Череватого становится известно, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения между бойцами Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами. Череватый отмечает, что сами захватчики оказывают «безумное сопротивление».

При этом представитель Восточной группировки войск Вооружённых сил Украины отмечает, что за прошедшие сутки защитники смогли продвинуться на Бахмутском направлении. Но что касается более детальной информации об освобождении территории, то она на данный момент отсутствует.

«У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим детальные данные по территории, которую удалось освободить» — заявил представитель ВСУ.

Ранее Залужный прокомментировал провальный бунт Пригожина.