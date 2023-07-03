В Сумской областной военной администрации сообщили, что утром российские захватчики нанесли удар по центру города, применив иранские дроны-камикадзе. Зафиксировано четыре прилета, информирует «НБН».

В ведомстве отметили, что в результате обстрела получили повреждения два многоэтажных жилых дома и административное здание. По состоянию на 13:00 известно об 1 погибшем и 16 раненых.

На местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий пожара и эвакуации населения.

Как сообщалось, ВС РФ снизили интенсивность ударов по Киеву. В Воздушных силах ВСУ объяснили, с чем связана пауза в атаках на столицу.