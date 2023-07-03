Мэр города Александр Лысенко ранее сообщил о работе противовоздушной обороны во время воздушной тревоги, призвав сумчан не покидать укрытия, информирует «НБН».

Позже стало известно, что в центре Сум в результате атаки дронов российских оккупантов поврежден жилой дом. Кадры последствий удара беспилотников опубликовало «Суспільне.Сумы».

Очевидцы рассказывают, что после взрыва в центре Сум заметили столб дыма. В КП «Электроавтотранс» сообщили, что на улице Петропавловской перекрыто движение транспорта. Власти города информацию о пострадавших в результате атаки БПЛА еще не сообщали.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 2 июля, армия Путина атаковала Украину крылатыми ракетами «Калибр» и дронами-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько целей уничтожила ПВО.